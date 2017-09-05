Уейн Руні під час арешту перебував у машині з дівчиною легкої поведінки

В історії з затриманням популярного англійського футболіста, екс-форварда "Манчестер Юнайтед" з'явилися нові подробиці.

Як стало відомо, на пасажирському сидінні поруч з футболістом сиділа 29-річна Лаура Сімпсон, з якою той познайомився в барі. За інформацією The Sun, Лаура Сімпсон - співробітниця агентства нерухомості з Манчестера - протягом декількох років на популярному англійському сайті знайомилася з чоловіками, які готові були її утримувати. Руні міг стати для неї солідним уловом, однак замість цього парочка вляпалася в серйозний скандал.

Як раніше повідомляв УНІАН, в ніч з 31 серпня на 1 вересня Уейн Руні був заарештований за підозрою у водінні автомобіля в нетверезому стані. Гравець був зупинений поліцією біля свого будинку в графстві Чешир.

Футболіста відпустили під заставу в ту ж ніч. Дружина Уейна Колін разом з трьома дітьми (Колін вагітна четвертою дитиною) в цей час відпочивала в Іспанії, але після того, як дізналася про те, що трапилося, повернулася до Англії. Однак замість повернення додому переїхала разом з дітьми до своїх батьків.