Головна зброя Ісландії – це стандарти, - захисник Кривцов

Захисник донецького «Шахтаря» Сергій Кривцов розповів про підготовку до кваліфікаційного матчу ЧС-2018 проти Ісландії, повідомляє офіційний сайт гірників.

"Вже всі забули зустріч з Туреччиною. Готуємося до дуже важливого поєдинку. Переконаний, проти ісландців гра буде ще складніше. Знаємо, що вдома вони діють дуже агресивно і до того ж у рідних стінах поки не поступалися у нинішній кваліфікації. Думаю, хлопцям повинно вистачити часу, щоб відновитися і в повній готовності підійти до матчу", - зазначає Кривцов.

Говорячи про те, чим характерна збірна Ісландії і наскільки вона відрізняється від Туреччини, захисник зазначив: "У нашого сьогоднішнього суперника на перший план виходить самовіддача, гравці славляться бійцівськими якостями, проповідують більш силовий футбол. У команді багато фактурних виконавців. Думаю, головна зброя Ісландії – це стандарти. Але ми налаштовуємося лише на три очки, інакше перемога над турками буде практично знівельована".

А на питання про те, чи вплине на нашу команду той факт, що противник вдома ще не поступався, зауважив: "Безумовно, це серйозний момент. Але всі серії коли-небудь закінчуються. Віримо в те, що Україна буде першою, кому вдалося перевершити Ісландію на її полі".

Як повідомляв УНІАН, матч Ісландія - Україна розпочнеться сьогодні у Рейк'явіку о 21.45 за київським часом.