Циганков, Шепелєв і Шахов не потрапили в заявку на матч з Ісландією (відео)

Оприлюднено список з 22 гравців, які братимуть участь в грі.

Федерація футболу Україн оприлюднила заявочний список гравців збірної України на матч з командою Ісландії, повідомляє офіційний сайт ФФУ. До складу команди не попали Віктор Циганков, Володимир Шепелєв і Євген Шахов. Повнстю заявка команди з ігровими номерами виглядає таким чином: 1. Андрій Лунін, 2. Богдан Бутко, 3. Євген Хачеріді, 4. Микола Матвієнко, 5. Іван Ордець, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Маліновський, 9. Микола Морозюк, 10. Євген Коноплянка, 11. Артем Кравець, 12. Андрій Пятов, 13. Сергій Кривцов, 14. Руслан Ротань, 15. Владлен Юрченко, 16. Сергій Сидорчук, 17. Едуард Соболь, 18. Артем Бєсєдін, 19. Денис Гармаш, 20. Ярослав Ракицький, 21. Олександр Зінченко, 22. Віктор Коваленко. Як повідомляв УНІАН, матч Ісландія-Україна розпочнется в Рейк`явіку сьогодні о 21.45. Наш сайт проведе онлайн-трансляцію гри.

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