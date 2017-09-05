Хацкевич: нового капітана "Динамо" обере команда - FootballHub (відео)

Головний тренер київського "Динамо" білоруський фахівець Олександр Хацкевич розповів про процедуру вибору капітана київського "Динамо" в сюжеті FootballHub.

Як повідомляв УНІАН, попередній капітан киян Андрій Ярмоленко тиждень тому підписав контракт з дортмундською "Боруссією" і може дебютувати в новій команді у німецькій Бундеслізі вже в найближчі вихідні.