Хацкевич: нового капітана "Динамо" обере команда - FootballHub (відео)
13:35, 05 вересня 2017Футбол
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Головний тренер команди відповів на питання про процедуру вибору.
Хацкевич не буде втручатися в процесі призначення капітана / fcdynamo.kiev.ua
Головний тренер київського "Динамо" білоруський фахівець Олександр Хацкевич розповів про процедуру вибору капітана київського "Динамо" в сюжеті FootballHub.
Як повідомляв УНІАН, попередній капітан киян Андрій Ярмоленко тиждень тому підписав контракт з дортмундською "Боруссією" і може дебютувати в новій команді у німецькій Бундеслізі вже в найближчі вихідні.
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