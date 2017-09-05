Хацкевич: нового капітана "Динамо" обере команда - FootballHub (відео)

13:35, 05 вересня 2017
Футбол
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Головний тренер команди відповів на питання про процедуру вибору.

Хацкевич вірить у те, що його дебютний виїзний матч в ЛЧ складеться так само, як і гра в Києві / fcdynamo.kiev.ua

Головний тренер київського "Динамо" білоруський фахівець Олександр Хацкевич розповів про процедуру вибору капітана київського "Динамо" в сюжеті FootballHub.

Як повідомляв УНІАН, попередній капітан киян Андрій Ярмоленко тиждень тому підписав контракт з дортмундською "Боруссією" і може дебютувати в новій команді у німецькій Бундеслізі вже в найближчі вихідні.

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Теги: #новий капітан Динамо