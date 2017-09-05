Збірна України у важких погодних умовах готувалася до матчу з Ісландією (відео)

Погода не сприяла продуктивному тренуванню нашої команди.

Гравці збірної України провели тренування в Рейк'явіку напередодні матчу кваліфікації ЧС-2018 проти збірної Ісландії, повідомляє ТСН Проспорт. Тренування пройшло в екстремальних погодних умовах.

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