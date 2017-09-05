Збірна України у важких погодних умовах готувалася до матчу з Ісландією (відео)
13:21, 05 вересня 2017Футбол
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Погода не сприяла продуктивному тренуванню нашої команди.
Гравці збірної України готуються до матчу з Ісландією / Reuters
Гравці збірної України провели тренування в Рейк'явіку напередодні матчу кваліфікації ЧС-2018 проти збірної Ісландії, повідомляє ТСН Проспорт.
Тренування пройшло в екстремальних погодних умовах.
Україна у важких погодних умовах готується до матчу з Ісландією
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