Контракт з Мессі підписано і діє до 30 червня - президент "Барселони"

Президент футбольного клубу "Барселона" Жозеп Бартомеу розвіяв чутки про те, що лідер команди Ліонель Мессі може не продовжити контракт з каталонським клубом, повідомляє SportArena з посиланням на іспанські ЗМІ.

Бос "блаугранас" підкреслив, що угода вже підписана.

«Все погоджено і підписано. У нас є три договори. Один з Фондом Мессі, який був підписаний з його президентом, який є братом гравця. Другий — на використання іміджевих прав футболіста, який підписаний батьком футболіста, а третій — трудовий договір, який також підписаний батьком Лео, які мають на це повноваження», — цитує Бартомеу Sport.es.

При цьому президент каталонців підкреслив, що для офіційного оголошення про пролонгації контракту з Мессі не вистачає традиційного для таких процедур фото і підписи футболіста під протоколом.

«Лео повернеться в клуб і ми зробимо офіційну фотографію, а також він поставить підпис під протоколом. Контракт був підписаний і він вже діє з 30 червня. Як не дивно, але в той самий день Мессі одружився. Ніяких проблем з договором Ліонеля у нас немає. Ми спокійні».

Читайте такожМессі переконував Неймара залишитися в "Барселоні": "Ти хочеш Золотий м'яч? Я допоможу тобі виграти Золотий м'яч"При цьому Бартомеу досить розпливчасто пояснив, чому досі всі формальності були залагоджені і про угоду офіційно не оголошено.

«Пройшло два місяці. 30 червня він одружився, потім повернувся в клуб і ми полетіли до Японії, після... Після цього відбулися деякі речі, потім були матчі за Суперкубок Іспанії, потім початок Ла Ліги, поїздка на жеребкування в Монако. Ми знайдемо час все завершити в найближчий місяць, як я вважаю».

Нагадаємо, раніше один з директорів Барселони Альберт Солер також заявив, що в клубі зовсім не стурбовані ситуацією навколо контракту Мессі.

Мессі захищає кольори першої команди "Барселони" з 2004 року, провівши з тих пір за команду 589 матчів у всіх турнірах і забивши 513 голів.

Аргентинець 5 разів ставав володарем "Золотого м'яча" і виграв 8 титулів чемпіона Іспанії, а також 4 рази ставав переможцем Ліги чемпіонів.

Напередодні в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Мессі не хоче продовжувати контракт з блаугранас через процедуру збору підписів, викликану недовірою президенту клубу Жозепу Бартомеу.

При цьому інші джерела стверджують, що аргентинський лідер команди вже прийняв рішення залишити клуб влітку 2018 року на правах вільного агента, так як незадоволений клубною політикою