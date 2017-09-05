Матч відбору ЧС-2018 Ісландія-Україна: де дивитися

Сьогодні у Рейк'явіку відбудеться матч відбіркового циклу чемпіонату світу-2018 з футболу, в якому збірна Ісландії прийме команду України.

В Україні цю гру покажуть одразу два телеканали - загальнонаціональний і спеціалізований футбольний.

Матч можна буде подивитися на каналах Україна і Футбол 1.

Як повідомляв УНІАН, початок гри в Рейк'явіку - о 21.45.