Матч відбору ЧС-2018 Ісландія-Україна: де дивитися

11:19, 05 вересня 2017
Футбол
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Гру покаже загальнонаціональний і спеціалізований футбольний кабельний канал.

Матчі українських команд у єврокубках покажуть на українському ТБ / hotology.ru

Сьогодні у Рейк'явіку відбудеться матч відбіркового циклу чемпіонату світу-2018 з футболу, в якому збірна Ісландії прийме команду України.

В Україні цю гру покажуть одразу два телеканали - загальнонаціональний і спеціалізований футбольний.

Матч можна буде подивитися на каналах Україна і Футбол 1.

Як повідомляв УНІАН, початок гри в Рейк'явіку - о 21.45.

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Новина в сюжеті: Україна у відборі на ЧС-2018 з футболу
Теги: #Ісландія-Україна: де дивитися