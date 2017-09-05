Матч відбору ЧС-2018 Ісландія-Україна: де дивитися
11:19, 05 вересня 2017Футбол
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Гру покаже загальнонаціональний і спеціалізований футбольний кабельний канал.
Матч національної збірної покажуть відразу на двох каналах українського ТБ / hotology.ru
Сьогодні у Рейк'явіку відбудеться матч відбіркового циклу чемпіонату світу-2018 з футболу, в якому збірна Ісландії прийме команду України.
В Україні цю гру покажуть одразу два телеканали - загальнонаціональний і спеціалізований футбольний.
Матч можна буде подивитися на каналах Україна і Футбол 1.
Як повідомляв УНІАН, початок гри в Рейк'явіку - о 21.45.
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