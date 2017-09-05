Збірна Ісландії є фаворитом матчу з Україною з мінімальною перевагою на ставках букмекерів
Ставки на перемогу обох команд приблизно однакові.
Збірна Ісландії з футболу є фаворитом з мінімальною перевагою на ставках букмекерських контор напередодні матчу з командою України, повідомляє спеціалізований портал Betexplorer.
Портал зібрав дані 26 провідних контор світу, згідно з якими середня ставка на перемогу збірної Ісландії становить 2,63 до 1, на перемогу України - 2,80 до 1, на нічию - 3,13 до 1.
Читайте такожЗбірна Ісландії підходить до матчу з Україною в оптимальному складіНайбільшу впевненість в успіху господарів поля відчувають аналітики Betway - лише 2,50 до 1 (2,88 - на перемогу України).
А абсолютно на рівних шанси обох команд розцінює William Hill - по 2,70 до 1. Коефіцієнт 2,70 також є найнижчими на перемогу України.
Як повідомляв УНІАН, матч Ісландія - Україна відбудеться сьогодні в Рейк'явіку. Початок гри - о 21.45.