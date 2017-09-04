Німці розгромили команду Норвегії з тенісним рахунком у кваліфікації ЧС-2018 (результати всіх матчів)

У Європі завершилися матчі чергового ігрового дня відбіркового турніру ЧС-2018, повідомляє uefa.com.

Збірна Німеччини не залишила каменя на камені від оборони норвежців, а англійці обіграли словаків завдяки вирішальному голу Рашфорда. Обидва гранди на 90 відсотків забезпечили собі участь у фінальній частині футбольного мундіалю.

Чемпіонат світу-2018

Кваліфікація

4 вересня

Азербайджан - Сан-Марино - 5:1

Вірменія - Данія - 1:4

Англія - Словаччина - 2:1

Німеччина - Норвегія - 6:0

Пів. Ірландія - Чехія - 2:0

Чорногорія - Румунія - 1:0

Польща - Казахстан - 3:0

Шотландія - Мальта - 2:0

Словенія - Литва - 4:0