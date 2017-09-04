Німці розгромили команду Норвегії з тенісним рахунком у кваліфікації ЧС-2018 (результати всіх матчів)
23:42, 04 вересня 2017Футбол
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Збірна Англії зломила опір словаків на "Уемблі".
Німеччина - Норвегія - 6:0 / Reuters
У Європі завершилися матчі чергового ігрового дня відбіркового турніру ЧС-2018, повідомляє uefa.com.
Збірна Німеччини не залишила каменя на камені від оборони норвежців, а англійці обіграли словаків завдяки вирішальному голу Рашфорда. Обидва гранди на 90 відсотків забезпечили собі участь у фінальній частині футбольного мундіалю.
Чемпіонат світу-2018
Кваліфікація
4 вересня
Азербайджан - Сан-Марино - 5:1
Вірменія - Данія - 1:4
Англія - Словаччина - 2:1
Німеччина - Норвегія - 6:0
Пів. Ірландія - Чехія - 2:0
Чорногорія - Румунія - 1:0
Польща - Казахстан - 3:0
Шотландія - Мальта - 2:0
Словенія - Литва - 4:0
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