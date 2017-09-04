Шевченко: Підтримка фанатів у Ісландії божевільна, було приємно спостерігати за ними на Євро

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко відповів на питання журналістів під час прес-конференції напередодні матчу проти Ісландії.

"Ми переглядали не лише матч Фінляндія – Ісландія, але й поєдинки ісландців вдома проти Хорватії та Туреччини. Акцент зробимо на те, що нам треба якомога менше заробляти стандарти біля своїх воріт. У них дуже добре виходять штрафні удари, кутові. Тому наше завдання виключити ці стандарти і контролювати м'яч, і через хороший контроль м'яча створити загрозу біля воріт Ісландії.

Ми зіграли хороший матч проти Туреччини, але на нас чекає дуже важкий поєдинок завтра. Розуміємо важливість цієї гри, і те, як вона може наблизити нас до мети. Будемо грати на перемогу.

Вперше я в Рейк'явіку зіграв 18 років тому в матчі за збірну України, і за цей час Ісландія зробила великий стрибок, тому що у них був чіткий план розвитку. Через це країна з населенням 300 тисяч чоловік перетворилася на футбольну країну.

Підтримка вболівальників тут божевільна. Було приємно дивитися на їх фанатський рух на Євро. Захоплений організацією, тиском, це красиво. Знаю, що буде величезна кількість і наших уболівальників. З багатьма ми вже бачилися. Спасибі, що підтримують нас у кожній грі.

Чи всі здорові? Все в порядку. Є хіба що дрібні проблеми. У Гармаша немає температури, він буде тренуватися. Подивимося, чи буде він грати", – розповів Андрій Шевченко, якого цитує сайт Футбол 24.

Нагадаємо, матч відбору ЧС-2018 Ісландія – Україна відбудеться в Рейк'явіку 5 вересня. Час початку зустрічі – 21:45.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу.