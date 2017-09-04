Гравцям "Чорноморця" був представлений новий головний тренер

Екс-наставник «Карпат» білорус Олег Дулуб став головним тренером одеського «Чорноморця». Про це повідомляє офіційний сайт одеситів.

На представленні в якості наставника "Чорноморця" Олег Дулуб зазначив: «Чорноморець» - клуб з багатими традиціями, хоча зараз команда переживає не найкращі часи. Для мене було за честь прийняти запрошення від керівництва «Чорноморця». Впевнений, що у нас все вийде».

Помічниками білоруського тренера в "Чорноморці" призначені Юрій Поклад, Василь Хомутовський і Олександр Грановський.

Новим керівником селекційного відділу став Владислав Немешкало, який вже працював в «Чорноморці» в середині 2000 років.

«Чорноморець» зараз йде на останньому місці в турнірній таблиці Прем'єр-ліги, набравши 1 очко за сім турів.

Нагадаємо, «Карпати» під керівництвом Дулуба в минулому сезоні посіли 10-е місце, набравши 30 очок.