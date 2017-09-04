Збірна Ісландії підходить до матчу з Україною в оптимальному складі

Головний тренер збірної Ісландії Хеймір Халльгрімссон дав традиційну прес-конференцію перед завтрашнім матчем його команди з національною збірною України.

«Насамперед, хочу сказати, що всі футболісти здорові і готові до поєдинку з Україною, — відзначив наставник, якого цитує сайт zbirna.com. — Ми часто говорили, що в нашій команді усі вважаються гравцями основного складу. Ми не боїмося вносити кадрові зміни. Ми спостерігаємо за тренувальним процесом, робимо висновки і розмовляємо з хлопцями. Ніяких секретів у нас від них немає.

Читайте такожФутболісти збірної України здійснили прогулянку по Рейк'явіку перед завтрашньою грою (фото)Дуже добре, що навіть після поразки у Фінляндії наша доля знаходиться в наших руках. У нас є відмінна можливість все виправити. Перше місце? Зараз занадто сміливо говорити про це. Поки ми сконцентровані на боротьбі за другу сходинку в турнірній таблиці».

Відзначимо, що поєдинок Ісландія - Україна відбудеться завтра в Рейк'явіку. Початок - о 21.45 за київським часом.