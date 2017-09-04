Футболісти збірної України здійснили прогулянку по Рейк'явіку перед завтрашньою грою (фото)

Футболісти і тренерський штаб збірної України з футболу сьогодні вдень здійснили прогулянку по Рейк'явіку. У цьому місті завтра відбудеться матч відбіркового етапу ЧС-2018 Ісландія - Україна.

Сьогодні ввечері наша команда проведе передматчеве тренування на стадіоні «Лаусгардалсвеллур». Також відбудеться прес-конференція Андрія Шевченка та одного з гравців нашої збірної.

Нагадаємо, що після перемоги над збірною Туреччини в суботу в Харкові українська команда піднялася на друге місце в своїй групі і випереджає ісландську збірну на 1 очко.