Футболісти збірної України здійснили прогулянку по Рейк'явіку перед завтрашньою грою (фото)
17:36, 04 вересня 2017Футбол
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Сьогодні ввечері наша команда проведе передматчеве тренування.
Гравці збірної України здійснили прогулянку по столиці Ісландії / ФФУ
Футболісти і тренерський штаб збірної України з футболу сьогодні вдень здійснили прогулянку по Рейк'явіку. У цьому місті завтра відбудеться матч відбіркового етапу ЧС-2018 Ісландія - Україна.
ФФУ
Сьогодні ввечері наша команда проведе передматчеве тренування на стадіоні «Лаусгардалсвеллур». Також відбудеться прес-конференція Андрія Шевченка та одного з гравців нашої збірної.
ФФУ
Нагадаємо, що після перемоги над збірною Туреччини в суботу в Харкові українська команда піднялася на друге місце в своїй групі і випереджає ісландську збірну на 1 очко.
ФФУ
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