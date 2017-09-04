Кращим футболістом УПЛ в серпні вболівальники назвали форварда "Зірки"
20-річний нападник команди з Кропивницького Максим Прядун обійшов конкурентів в опитуванні вболівальників.
Кращим футболістом української футбольної Прем'єр-ліги у серпні став нападник кропивницької "Зірки" Максим Прядун. Такі підсумки вболівальницького голосування, повідомляє офіційний сайт Прем'єр-ліги.
Нагадаємо, за підсумками кожного туру УПЛ вибирає кращого футболіста, а потім всі претенденти ведуть бій за звання кращого за підсумками місяця.
У серпні переможцями турів були Олександр Ткаченко ("Ворскла"), В'ячеслав Чурко ("Маріуполь), Олександр Чижов ("Ворскла") і Максим Прядун ("Зірка"). Крім того, експерти УПЛ додали до цього списку Фреда ("Шахтар"), Михайла Сергійчука ("Верес"), Моху ("Олімпік") та Євгена Хачеріді ("Динамо").
Далі відбулося голосування вболівальників на офіційному сайті УПЛ і більше всіх голосів (36%) набрав саме 20-річний футболіст "Зірки".
Друге місце в голосуванні посів Фред (25%), третє - Михайло Сергійчук (24%).