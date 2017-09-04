Мессі став учасником інтриг навколо президента "Барселони" Бартомеу

Аргентинський нападник "Барселони" Ліонель Мессі відмовляється продовжувати контракт з каталонцями через невизначеність навколо фігури президента клубу Хосепа Бертомеу. Про це повідомляє видання AS.

Колишній кандидат у президенти "синьо-гранатових" Агусті Бенедіто почав збір підписів за висунення вотуму недовіри Бертомеу.

Бенедіто вважає, що в каталонському клубі розпочалася управлінська криза. Щоб висунути вотум недовіри, необхідно зібрати 16 тисяч підписів членів клубу до 16 вересня.

Мессі не бажає підтримувати Бартомеу, який втратив Неймара, і не підписує новий контракт. Чинний контракт форварда з "Барселоною" розрахований до 30 червня 2018 року.

20 серпня з'явилася інформація, що в покупці Мессі зацікавлений англійський «Манчестер Сіті». «Городяни» пропонували за аргентинського форварда 300 мільйонів євро.

Мессі виступає за «Барселону» з 2004 року. Разом з каталонцями він вісім разів ставав чемпіоном Іспанії, п'ять разів — володарем Кубка Іспанії і чотири рази — переможцем Ліги чемпіонів. Крім того, 30-річний Мессі п'ять разів визнавався кращим футболістом світу, отримавши «Золотий м'яч».