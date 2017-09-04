Ярмоленко: У "Боруссію" їду голодний (відео)

Новачок дортмундської «Боруссії» Андрій Ярмоленко розповів про свій перехід з «Динамо» в розташування німецького гранда в інтерв'ю програмі «Профутбол».

"Перехід відбувся дуже швидко. У мене було приємне хвилювання, адже у мене був тільки один трансфер в житті — з «Десни» в «Динамо».

Я вважаю, що «Боруссія» - це не тільки топ-клуб чемпіонату Німеччини, але і всього європейського футболу. Той футбол, який демонструє «Боруссія» — це футбол агресивний, атакуючий. Це подобається уболівальникам.

У клубі мене привітали, сказали, що це честь для них, що я приїхав в Дортмунд. Я також сказав, що це виклик для мене грати в такому клубі", - зазначив Ярмоленко.

За словами футболіста, головним критерієм для успішної адаптації в Німеччині він вважає вивчення мови.

"Вже коли повернуся зі збірної, почну вчити мову, тому що розумію, наскільки це важливо. Коли приходили легіонери в «Динамо», я вважав, що вони повинні знати російську мову.

З яким настроєм їду в Німеччину? Їду голодний. Для мене це такий виклик, який я чекав все життя. Впевнений, що поїду і зроблю все від мене залежне, щоб показати, що в Україні люди вміють грати у футбол. Я буду віддаватися, як на тренуваннях, так і в матчах, а там вже подивимося.

Чи хотів би я приїхати у Київ на фінал Ліги чемпіонів? Це була б фантастика, просто супер", — додав Ярмоленко.

Нагадаємо, що минулої суботи в матчі збірних України та Туреччини Ярмоленко відзначився дублем, забезпечивши перемогу «синьо-жовтим» з рахунком 2:0. Завтра збірна України зіграє зі збірною Ісландії у Рейк'явіку.