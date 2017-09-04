Квитки на матч Ліги чемпіонів "Шахтар" - "Наполі" надійшли у вільний продаж - від 100 гривень

Квитки на матч 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів «Шахтар» – «Наполі» надійшли у вільний продаж, повідомляє офіційний сайт донецького клубу.

Вболівальники можуть придбати квитки онлайн або у касах стадіону, а також в роздрібній мережі Харкова. Вартість – від 100 гривень.

Каси ОСК «Металіст» працюють з 9:00 до 20:00 без перерви. У святкові та вихідні дні графік залишається незмінним.

Як повідомляв УНІАН, "Шахтар" зіграє в груповому турнірі Ліги чемпіонів з італійським "Наполі", англійським "Манчестер Сіті" та голландським "Феєноордом".

Перший домашній матч команди, "Шахтар" - "Наполі" відбудеться 13 вересня.