Моуріньо зіграв у воротах і забив пенальті у благодійному матчі (відео)
Знаменитий тренер взяв участь в грі і за короткий час пропустив гол, заробив жовту картку і сам забив з 11-метрової позначки.
В Англії провели благодійний матч, щоб допомогти жертвам пожежі 24-поверхової висотки Grenfell Tower в Лондоні. 14 червня після сильної пожежі в будинку загинули не менше 80 осіб.
На стадіоні "Лофтус Роуд" в Лондоні зіграли дві команди ветеранів і легенд англійського футболу.
Як повідомляє Трибуна, в центрі уваги опинився Жозе Моуріньо. Наставник «Манчестер Юнайтед» у другому таймі замінив голкіпера Девіда Джеймса і сам став у ворота.
Моуріньо зіграв небагато часу, але встиг: пропустити гол, покритикувати бокового рефері, який не побачив офсайд, отримати жовту картку за затягування часу і навіть забити в післяматчевій серії пенальті. При цьому Жозе пропустив всі п'ять ударів, і його команда поступилася по пенальті 3:5.