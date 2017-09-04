Збірна Бельгії стала першою у Європі, хто пробився на ЧС-2018 в Росії

Збірна Бельгії після 8-ми турів у групі H європейської кваліфікації ЧС-2018 стала недосяжною для суперників і першою серед збірних Старого Світу пробилася у фінальну частину мундіалю.

Читайте такожЗбірна Франції на своєму полі сенсаційно не зуміла обіграти Люксембург у відборі на ЧС-2018 (результати всіх матчів) Як повідомляв УНІАН, сьогодні бельгійці з рахунком 2:1 в гостях обіграли команду Греції. Голи у складі команди Бельгії забили Ян Вертонген і Ромелу Лукаку.

Таким чином, Бельгія забезпечила собі участь на чемпіонаті світу в Росії. Бельгійці приєдналися до п'яти інших вже відомих учасників фінальної частини турніру. Крім збірної Росії, яка прийме ЧС, на чемпіонат світу пробилися команди Бразилії, Ірану, Японії і Мексики.