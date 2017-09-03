Збірна Франції на своєму полі сенсаційно не зуміла обіграти Люксембург у відборі на ЧС-2018 (результати всіх матчів)
Французька команда схибила проти збірної-карлика.
У Європі завершилися матчі чергового ігрового дня відбіркового турніру ЧС-2018, повідомляє uefa.com. Найбільш несподіваний результат був зафіксований в Тулузі, де французька збірна зіграла внічию - 0:0 - проти команди Люксембургу. Цікаво, що востаннє французи не змогли обіграти суперників з Люксембурга 103 роки тому - у 1914 році.
Чемпіон Європи збірна Португалії на виїзді здолала угорців - 1:0 - за участю Кріштіану Роналду, який став автором гольової передачі.
Чемпіонат світу-2018
Кваліфікація
3 вересня
Фарерські о-ви - Андорра - 1:0
Естонія - Кіпр - 1:0
Голландія - Болгарія - 3:1
Білорусь - Швеція - 0:4
Франція - Люксембург - 0:0
Латвія - Швейцарія - 0:3
Угорщина - Португалія - 0:1
Гібралтар - Боснія і Герцеговина - 0:3
Греція - Бельгія - 1:2