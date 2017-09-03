Гол Домагоя Віди повернув збірну Хорватії на перше місце в групі, Україна - друга

В Загребі на стадіоні "Максимір" відбувся ще один матч групи I у відборі на ЧС-2018 за участю суперників збірної України - команд Хорватії і Косово.

Хорватська збірна здобула важку перемогу з рахунком 1:0.

Цікаво, що переможний гол у складі "картатих" забив гравець київського "Динамо" Домагой Віда.

Читайте такожЗахисник Домагой Віда залишиться в "Динамо" ще на піврокуЯк повідомляв УНІАН, поєдинок Хорватія - Косово повинен був відбутися вчора, але був перерваний на 22-й хвилині через сильну зливу. Рішенням ФІФА матч було зіграно сьогодні, причому поновився він на тій же 22-й хвилині.

Довгий час хорвати не могли підібрати ключі до воріт збірної Косово, але на 74-й хвилині Віда вдало зіграв головою при розіграші стандарту. Це другий гол Домагоя Віди в кар'єрі в іграх за збірну (всього він провів 50 матчів).

Перемога дала можливість збірній Хорватії знову очолити відбіркову групу, маючи 16 очок. В української збірної, яка вчора здобула перемогу над командою Туреччини (2:0), друга позиція.

Турнірна таблиця групи I (після 7-ми турів)

1. Хорватія - 16 очок (м'ячі - 12-2)

2. УКРАЇНА - 14 очок (м'ячі - 11-5)

3. Ісландія - 13 очок (м'ячі - 9-7)

4. Туреччина - 11 очок (м'ячі - 11-8)

5. Фінляндія - 4 очки (м'ячі - 5-10)

6. Косово - 1 очко (м'ячі - 3-19)