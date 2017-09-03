Гармаш і Ракицький посилили збірну України перед матчем з Ісландією

Півзахисник збірної України Денис Гармаш і захисник Ярослав Ракицький готові допомогти національній команді у виїзному поєдинку в Ісландії 5 вересня.

Як повідомляє сайт zbirna.com, Денис Гармаш одужав і приступив до тренувань в загальній групі. Нагадаємо, до цього головний тренер збірної Андрій Шевченко не включив Гармаша в заявку на гру з Туреччиною, пояснивши, що у динамівця піднялася температура.

Крім того, Ракицький пропускав поєдинок у Харкові через дискваліфікацію. Обидва гравці - і Гармаш, і Ракицький - вилетіли сьогодні вдень з Харкова в Рейк'явік. Загалом на борту 26 футболістів - всі, яких Шевченко викликав на тренувальний збір.

Перед вильотом Андрій Шевченко зазначив:

"Ми побоюємося стандартних положень у виконанні збірної Ісландії — кутових, штрафних, аутів. Але при цьому будемо грати у свій футбол. Я вважаю, що наші виконавці більш майстерні і зараз вони знаходяться в гарній формі».

Нагадаємо, після суботньої перемоги над Туреччиною збірна України очолила групу I відбору ЧС-2018.