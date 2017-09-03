Суперники збірної України у відборі на ЧС-2018 Хорватія і Косово дограють матч сьогодні

Поєдинок групи I відбіркового етапу чемпіонату світу-2018 з футболу між збірними Хорватії і Косово буде продовжений сьогодні.

Таке рішення було прийнято сьогодні вранці на спільній зустрічі представників ФІФА, УЄФА, хорватської футбольної асоціації, федерації футболу Косова і відомств, що відповідають за організацію матчу.

Збірні Хорватії і Косово є суперниками національної команди України у кваліфікації ЧС-2018. Їхній очний матч у Загребі вчора був зупинений на 22-й хвилині через сильний дощ, а також незадовільний стан поля - весь газон був у великих калюжах.

Прийнято рішення відновити зустріч сьогодні о 14:30 за місцевим часом (15:30 за київським) з 22-ї ігрової хвилини. Представники ФІФА, делегат поєдинку і судді прийшли до висновку, що газон стадіону "Максимір" у Загребі вже придатний для гри у футбол.

Поєдинок повинен продовжитися в тих же складах обох команд, наголошується в заяві на сайті хорватської федерації футболу.

Зазначимо, що після вчорашніх поєдинків в Харкові (Україна - Туреччина - 2:0) і Тампере (Фінляндія - Ісландія - 1:0) збірна України очолила свою групу.

Втім, у разі перемоги в сьогоднішній грі з Косово хорвати можуть повернути собі першу сходинку в таблиці.