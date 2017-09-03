2:0 на нашу користь: найкращі моменти футбольного матчу Україна-Туреччина (фоторепортаж)
08:41, 03 вересня 2017Футбол
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Збірна України обіграла команду Туреччини і очолила групу відбору до ЧС-2018.
Ілюстрація REUTERS
У Харкові 2 вересня відбувся матч відбіркового турніру Чемпіонату світу-2018 з футболу, в якому збірна України обіграла команду Туреччини і очолила свою відбіркову групу.
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Гра завершилася з рахунком 2:0. Обидва голи в цьому матчі забив новоспечений гравець німецької "Боруссії" з Дортмунда Андрій Ярмоленко.
Пропонуємо вам переглянути найкращі моменти матчу.
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Новина в сюжеті: Україна у відборі на ЧС-2018 з футболу