2:0 на нашу користь: найкращі моменти футбольного матчу Україна-Туреччина (фоторепортаж)

У Харкові 2 вересня відбувся матч відбіркового турніру Чемпіонату світу-2018 з футболу, в якому збірна України обіграла команду Туреччини і очолила свою відбіркову групу.

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Гра завершилася з рахунком 2:0. Обидва голи в цьому матчі забив новоспечений гравець німецької "Боруссії" з Дортмунда Андрій Ярмоленко.

Пропонуємо вам переглянути найкращі моменти матчу.