Луческу: Арбітр повинен був вибачитися перед нами

За підсумками поєдинку Україна - Туреччина у відборі до ЧС-2018 наставник турецької збірної Мірча Луческу дав післяматчеву прес-конференцію, на якій за традицією піддав критиці арбітрів матчу, які, на його думку, незаслужено зарахували два голи у ворота гостей.

"Україна добре володіла м'ячем. Ми повинні були бути більш уважними.

В якійсь мірі господарям було простіше. Збірна України була зібрана з гравців двох клубів, а Туреччина - з гравців 9-10 клубів. У турецьких клубах по 9 іноземців та лише по 2 турецьких гравця. Потрібен час. У нашої команди великий потенціал. Програли заслужено, Україна заслуговувала на перемогу.

У випадку першого голу був офсайд, під час другого - м'яч вийшов за лінію воріт. По телевізору це можна побачити в повторі. Але не заперечую, що якщо б не було цих голів, могли бути інші. І мав бути пенальті у ворота суперника, що теж можна побачити на повторі.

Шанси Туреччини в групі? Команда вже в іншому положенні. Необхідно виграти три матчі. Ця гра дала шанс трьом нашим суперникам. Що стосується судді, з яким я розмовляв, то арбітр повинен був вибачитися за те, що не зарахував офсайд. Але ще раз підкреслю, що Україна заслуговувала на перемогу".