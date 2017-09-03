Шевченко після перемоги над Туреччиною: З Мірчею завжди цікаво

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко поділився враженнями про поєдинок національної команди зі збірною Туреччини, в якому "синьо-жовті" здобули перемогу - 2:0 - стали лідерами відбіркової групи ЧС-2018.

Журналісти зустріли наставника оплесками, повідомляє кореспондент УНІАН. Шевченко почав спілкування з подяк.

"Хочу сказати велике спасибі уболівальникам за підтримку. Давно такої підтримки не було. І ще - дякую фанатам. Матч пройшов ідеально. Не було фаєрів, не було жодних інцидентів. Величезне спасибі за відмінну організацію зустрічі та за вашу підтримку!

Щодо гри, то нам вдалося нейтралізувати сильні сторони збірної Туреччини. Ми виглядали краще за суперника фізично.

За рік, який пройшов з першої нашої гри в Стамбулі, багато чого змінилося. Збірна України дуже сильно додала. Про це говорить і результат, і організація гри. Плоди нашої роботи ми бачимо, і це дуже добре.

У Туреччини теж багато змін, у них новий тренер. У них хороша команда, якій поки не вистачає зіграності. Але футболісти хороші, і, я думаю, у цієї команди хороше майбутнє. Бажаю їй удачі.

Про що мені говорив Луческу після матчу? Ну, з Мірчею завжди цікаво! Я його добре знаю. Він вміє не тільки добре готувати команду, але і робити інші речі - наприклад, правильно розставити акценти... Ми нормально з ним поспілкувалися і до, і після матчу. Я не чув від нього якихось скарг...

Тепер нас чекає Ісландія. Вже завтра зробимо непросту подорож довжиною у шість годин.

Не знаю, чи полетить Гармаш. У нього сьогодні все ще трималася висока температура. Якщо його стан не покращиться, залишимо хлопця вдома".

Як повідомляв УНІАН, у суботу збірна України обіграла в Харкові збірну Туреччини - 2:0.