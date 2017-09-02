Іспанія з великим рахунком обіграла Італію у відборі на ЧС-2018 (результати всіх матчів)

У Європі завершилися матчі чергового ігрового дня відбіркового турніру ЧС-2018, де в центральній грі збірна Іспанії з великим рахунком обіграла команду Італії, повідомляє офіційний сайт змагань.

Дубль у складі іспанців на рахунку Іско і ще один гол забив Альваро Мората.

Чемпіонат світу-2018

Кваліфікація.

2 вересня.

Фінляндія - Ісландія - 1:0

Албанія - Ліхтенштейн - 2:0

Грузія - Ірландія - 1:1

Сербія - Молдова - 3:0

Хорватія - Косово не дограний через дощ

Україна - Туреччина - 2:0

Ізраїль - Македонія - 0:1

Іспанія - Італія - 3:0

Уельс - Австрія - 1:0