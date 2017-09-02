Іспанія з великим рахунком обіграла Італію у відборі на ЧС-2018 (результати всіх матчів)
23:59, 02 вересня 2017Футбол
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Гра завершилася з рахунком 3:0.
Іспанці розгромили італійців у черговому протистоянні двох футбольних наддержав / Reuters
У Європі завершилися матчі чергового ігрового дня відбіркового турніру ЧС-2018, де в центральній грі збірна Іспанії з великим рахунком обіграла команду Італії, повідомляє офіційний сайт змагань.
Дубль у складі іспанців на рахунку Іско і ще один гол забив Альваро Мората.
Чемпіонат світу-2018
Кваліфікація.
2 вересня.
Фінляндія - Ісландія - 1:0
Албанія - Ліхтенштейн - 2:0
Грузія - Ірландія - 1:1
Сербія - Молдова - 3:0
Хорватія - Косово не дограний через дощ
Україна - Туреччина - 2:0
Ізраїль - Македонія - 0:1
Іспанія - Італія - 3:0
Уельс - Австрія - 1:0
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