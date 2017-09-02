Вболівальники пройшли фан-маршем вулицями Харкова перед матчем Україна - Туреччина

Кілька тисяч уболівальників стали учасниками фан-маршу який пройшов вулицями Харкова.

Як повідомляв УНІАН, раніше 6500 шанувальників - учасники фанатського руху "Вірні збірній" - прибули до Харкова з різних куточків України чотирма спецпотягами і 20 автобусами. Від ж/д станції "Харків-Балашовський" вболівальники пройшли організованою колоною до стадіону "Металіст", де о 21.45 розпочнеться поєдинок відбіркового етапу ЧС-2018 Україна - Туреччина.

Фан-марш, ініційований преміум-спонсором національної збірної України компанією "Перша приватна броварня", став одним з наймасовіших в історії України. Шанувальники збірної під акомпанемент потужних барабанів масово виконували Гімн України, а також "Червону руту", марш українських козаків та інші популярні серед вболівальників пісні.

У "фанатській ході" взяли участь і перші особи ФФУ - президент Андрій Павелко і віце-президент, антикорупційний прокурор Назар Холодницький.

Відзначимо, що в Харкові прийняті безпрецедентні заходи безпеки. Всюди уболівальників супроводжували численні загони пішої і кінної поліції.

За дві години до початку поєдинку на стадіоні "Металіст" стартувала концертна програма за участю молодих виконавців. Серед іншого Андрій Лучанко заспівав гімн фан-руху «Вірні збірній» - «Ми за Україну».

Поєдинок Україна - Туреччина розпочнеться о 21.45.

УНІАН проведе текстову онлайн-трансляцію.