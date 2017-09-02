Вболівальники з усіх регіонів України забезпечать у Харкові аншлаг на матчі з Туреччиною

Сьогодні на відбірковому поєдинку чемпіонату світу-2018 Україна - Туреччина в Харкові очікується аншлаг. За інформацією УНІАН, у касах стадіону залишилася лише невелика частина квитків найвищої цінової категорії, яка може бути розкуплена за кілька годин до початку гри.

У Харкові спостерігається величезна кількість уболівальників з різних регіонів України. Примітно, що шість з половиною тисяч шанувальників національної команди з фанатського руху "Вірні збірній" прибули на залізничну станцію "Харків-Балашовський" чотирма спеціально організованими потягами з Києва, Львова та Дніпра, а також 20 автобусами.

"Це єднання українців не на словах, а на ділі. Багато вболівальників приїхали у Харків із Західної України - з Тернополя, Івано-Франківська, Львова. Багато з них у Харкові вперше. Немає сумнівів, що вболівальники з усіх регіонів не пошкодують голосових зв'язок і будуть несамовито підтримувати нашу збірну", - зазначив організатор фанатського руху "Вірні збірній", голова наглядової ради компанії "Перша приватна броварня" Андрій Мацола.

Як повідомляв УНІАН, на трибунах очікується фанатський перформанс, а основним кольором для шанувальників української збірної буде жовтий.