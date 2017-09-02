Гармаш і Юрченко не потрапили в заявку збірної України на матч з Туреччиною, Ракицький - дискваліфікований

Оприлюднено заявку національної збірної України на матч відбірного циклу Чемпіонату світу-2018 проти команди Туреччини, повідомляє Федерація футболу України.

У заявку не потрапили Денис Гармаш і Владлен Юрченко. Напередодні, на обов'язковій передматчевій прес-конференції тренер команди Андрій Шевченко зазначив, що у Гармаша проблеми зі здоров'ям: «У нього застуда. Сьогодні він не буде тренуватися. А що буде завтра, подивимося», — сказав Шевченко.

Також продовжує чекати свого шансу дебютувати в національній команді гравець клубу німецької Бундесліги "Байєр" (Леверкузен) Юрченко.

Крім того, матч через дискваліфікацію пропускає Ярослав Ракицький.

Заявка збірної України:

1. Лунін, 2. Бутко, 3. Хачеріді, 4. Матвієнко, 5. Ордець, 6. Степаненко, 7. Ярмоленко, 8. Малиновський, 9. Морозюк, 10. Коноплянка, 11. Кравець, 12. П'ятов, 13. Шепелєв, 14. Ротань, 15. Циганков, 16. Сидорчук, 17. Соболь, 18. Бєсєдін, 19. Шахов, 20. Кривцов, 21. Зінченко, 22. Коваленко, 23. Коваль

Як повідомляв УНІАН, матч відбору ЧС-2018 Україна-Туреччина відбудеться сьогодні в Харкові на ОСК "Металіст". Матч розпочнеться о 21.45.