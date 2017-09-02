Відбірковий матч ЧС-2018 Україна-Туреччина: де дивитися?

У суботу в Харкові відбудеться відбірковий матч Чемпіонату світу-2018 з футболу, в якому збірна України прийме команду Туреччини.

Найважливіший матч для обох команд в рамках відбору будуть транслювати два українських телеканали - загальнонаціональний і спеціалізований кабельний.

Матч Україна - Туреччина дивіться на каналах Україна і Футбол 1.

Початок гри у Харкові на ОСК "Металіст" - о 21.45.