Відбірковий матч ЧС-2018 Україна-Туреччина: де дивитися?
11:40, 02 вересня 2017Футбол
3
Гру покажуть телеканали Україна і Футбол 1.
Матч збірної України покажуть одразу два телеканали / hotology.ru
У суботу в Харкові відбудеться відбірковий матч Чемпіонату світу-2018 з футболу, в якому збірна України прийме команду Туреччини.
Найважливіший матч для обох команд в рамках відбору будуть транслювати два українських телеканали - загальнонаціональний і спеціалізований кабельний.
Матч Україна - Туреччина дивіться на каналах Україна і Футбол 1.
Початок гри у Харкові на ОСК "Металіст" - о 21.45.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Україна у відборі на ЧС-2018 з футболу