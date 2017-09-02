Букмекери вважають збірну України фаворитом у матчі з командою Туреччини

Провідні букмекерські контори світу вважають збірну України фаворитом у матчі відбіркового циклу чемпіонату світу-2018 проти команди Туреччини, повідомляє спеціалізований портал Betexplorer.

За даними 26 провідних контор світу збірна України є фаворитом на ставках з невеликою перевагою.

Середній коефіцієнт на перемогу господарів поля становить 2,20 до 1, на нічию - 3,21 до 1, на перемогу команди Туреччини - 3,45 до 1.

Як повідомляв УНІАН, матч Україна-Туреччина відбудеться в Харкові на ОСК "Металіст" у суботу, 2 вересня. Початок гри - 21.45.