Збірна Німеччини обіграла Чехію в центральному матчі дня відбору ЧС-2018 (результати всіх ігор)

У Європі відбулися чергові матчі відбіркового циклу ЧС-2018, в центральному з яких сьогодні збірна Німеччини обіграла комнаду Чехії, повідомляє офіційний сайт турніру.

Гра завершилася з рахунком 2:1.

Читайте такожФранція розгромила Голландію в центральному матчі дня відбору ЧС-2018 (результати всіх матчів)Вже на 4-й хвилині матчу німець Тімо Вернер відкрив рахунок, а основні події матчу розвивалися в кінцівці. На 77-й хвилині Володимир Даріда зрівняв рахунок, а рівно за 10 хвилин, на 87-й, Матс Хуммельс забив переможний гол - 2:1.

Таким чином, збірна Німеччини здобула 7-у перемогу у семи поспіль матчах нинішнього відбіркового циклу.

ЧС-2018. Кваліфікація.

1 вересня.

Казахстан - Чорногорія - 0:3

Мальта - Англія - 0:4

Литва - Шотландія - 0:3

Словаччина - Словенія - 1:0

Сан-Марино - Північна Ірландія - 0:3

Норвегія - Азербайджан - 2:0

Чехія - Німеччина - 1:2

Данія - Польща - 4:0

Румунія - Вірменія - 1:0