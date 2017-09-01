Збірна Німеччини обіграла Чехію в центральному матчі дня відбору ЧС-2018 (результати всіх ігор)
Матч у Празі завершився перемогою гостей з рахунком 2:1.
У Європі відбулися чергові матчі відбіркового циклу ЧС-2018, в центральному з яких сьогодні збірна Німеччини обіграла комнаду Чехії, повідомляє офіційний сайт турніру.
Гра завершилася з рахунком 2:1.
Читайте такожФранція розгромила Голландію в центральному матчі дня відбору ЧС-2018 (результати всіх матчів)Вже на 4-й хвилині матчу німець Тімо Вернер відкрив рахунок, а основні події матчу розвивалися в кінцівці. На 77-й хвилині Володимир Даріда зрівняв рахунок, а рівно за 10 хвилин, на 87-й, Матс Хуммельс забив переможний гол - 2:1.
Таким чином, збірна Німеччини здобула 7-у перемогу у семи поспіль матчах нинішнього відбіркового циклу.
ЧС-2018. Кваліфікація.
1 вересня.
Казахстан - Чорногорія - 0:3
Мальта - Англія - 0:4
Литва - Шотландія - 0:3
Словаччина - Словенія - 1:0
Сан-Марино - Північна Ірландія - 0:3
Норвегія - Азербайджан - 2:0
Чехія - Німеччина - 1:2
Данія - Польща - 4:0
Румунія - Вірменія - 1:0