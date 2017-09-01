УЄФА відкрив фінансове розслідування щодо французького "Парі-Сен-Жермен"

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) почав фінансове розслідування проти французького ПСЖ, повідомляється на офіційному сайті УЄФА.

В ході розслідування основна увага буде приділена відповідності клубу вимогоам фінансового фейр-плей, особливо в світлі недавньої діяльності з купівлі гравців.

У найближчі місяці Слідча палата Органу фінансового контролю клубів УЄФА буде регулярно збиратися для ретельної оцінки всієї документації, що відноситься до цієї справи.

УЄФА вважає, що фінансовий фейр-плей є вирішальним механізмом управління, метою якого є забезпечення фінансової стійкості європейського клубного футболу.

УЄФА не буде коментувати це питання, поки триває розслідування.

Як повідомляв УНІАН, минулого трансферного вікна, яке закрилося 31 серпня, "ПСЖ" відзначився покупкою бразильця Неймара у іспанської "Барселони" за 222 млн. євро, і орендою в «Монако» форварда збірної Франції Кіліана Мбаппе з правом викупу за 180 млн.