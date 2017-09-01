Луческу: Я люблю Україну, але життя змінюється

За день до матчу Україна - Туреччина у відборі до ЧС-2018 наставник турецької збірної Мірча Луческу провів прес-конференцію. Цікаво, що Луческу спілкувався англійською, румунською і трохи російською. Питання від турецьких журналістів для Луческу перекладав перекладач.

Луческу відповів на питання про своє останнє інтерв'ю італійській La Gazzetta dello Sport, в якому назвав себе одним із творців нинішньої збірної України.

"Я дав два інтерв'ю з цього приводу і не хотів би зараз повертатися до своїх аргументів. Давайте говорити про завтрашній матч", - запропонував Луческу, передає кореспондент УНІАН.

"У мене було дуже мало часу для роботи з командою - лише три дні. Але я багато спостерігав, спілкувався з командою. У тому числі вивчав суперників. Найважливіше зараз для нас - це гра з Україною.

Читайте такожЗі складом на матч з Туреччиною я визначився на 98 відсотків - ШевченкоМи розуміємо, що перед нами стоїть дуже складне завдання. Українська команда - дуже хороша і організована. Але наші гравці вірять у те, що вони зможуть впоратися з цим завданням.

Луческу прокоментував слова Євгена Коноплянки, який сказав, що завжди любив обігрувати команди Луческу.

"Я люблю Україну. Із задоволенням згадую безліч хороших матчів, у тому числі і в Харкові. Пам'ятаю, як тут "Металіст" приймав "Дніпро", а також "Динамо", "Шахтар"... Це були поєдинки найвищого рівня. Життя змінюється, і тепер я працюю в Туреччині і бажаю перемоги своїй команді".

Як повідомляв УНІАН, матч Україна - Туреччина відбудеться завтра у Харкові. Початок поєдинку - о 21.45.