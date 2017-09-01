Зі складом на матч з Туреччиною я визначився на 98 відсотків - Шевченко

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко розповів про готовність нашої національної команди напередодні важливої гри відбору на ЧС-2018 зі збірною Туреччини. Також він прокоментував майбутню очну зустріч з Мірчею Луческу, повідомляє УНІАН.

"Поєдинок України і Туреччини - це не дуель Шевченка і Луческу. Проте я поважаю Луческу як фахівця, який зробив дуже багато для розвитку українського футболу і для донецького "Шахтаря".

Мені чудово відомо, що збірна Туреччини проведе перший матч під керівництвом нового тренера. Луческу змінив склад команди, запросивши багато досвідчених гравців, які до цього не викликалися до збірної. Луческу чудово знає український футбол, але і в цьому, вважаю, потрібно знаходити плюс.

У нашої команди є перевага перед турками. Чемпіонат України давно стартував, і наші гравці знаходяться в дуже хорошій формі. Ми встигли провести тестування по швидкісній роботі футболістів збірної, і я залишився дуже задоволений тим, в якій фізичній формі знаходяться наші виконавці", - сказав Шевченко.

Втім, у збірної України є кадрові проблеми.

"На жаль, застудився Гармаш, який сьогодні пропускає передматчеве тренування. Сподіваюся, завтра з ним все буде в порядку. Велика втрата - дискваліфікація Ракицького. Ярослав - центральний захисник дуже високого рівня. Проте в цілому у нас надійний центр оборони, і я сподіваюся на інших наших хлопців.

Зі стартовим складом я вже визначився на 98 відсотків. Дощова погода у Харкові не повинна перешкодити нам показати хорошу гру. Як я вже сказав, фізично хлопці готові дуже добре.

Шевченко також прокоментував перехід Ярмоленка в "Боруссію" і те, як він позначиться на грі збірної.

"Ярмоленко - справжній професіонал. Він вирішив всі свої трансферні справи і прилетів у Харків. Я його привітав. Вважаю, що цей перехід принесе велику користь для української збірної і для всього нашого футболу. Ярмоленко - лідер збірної. У матчі з Туреччиною велику роль повинні зіграти лідери колективу".

У завтрашньому матчі перед збірною України ставиться одне завдання - перемогти, зазначив Шевченко.

"Завдання-мінімум - три очки. Для того, щоб виходити у груповий раунд, ми повинні перемагати Туреччину і перемагати у наступному матчі Ісландію. Фаворитами групи я все ще вважаю хорватів і ісландців, які лідирують.

На закінчення хочу запросити вболівальників підтримати нашу збірну. Підтримка стадіону "Металіст" буде для нас дуже важлива", - додав головний тренер збірної.

Поєдинок відбору ЧС-2018 Україна - Туреччина відбудеться завтра в Харкові. Початок - о 21.45.