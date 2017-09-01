Луческу: Я заклав стиль і фундамент гри збірної України
Головний тренер збірної Туреччини поділився своєю думкою про майбутній матч.
Головний тренер збірної Туреччини Мірча Луческу заявив, що не хотів би грати проти команди України, так як його дуже багато пов'язує з нашою країною, повідомляє Обозреватель з посиланням на інтерв'ю тренера італійської Gazzetta Dello Sport.
Легендарний тренер донецького "Шахтаря" також відзначив, що є одним з головних творців нинішньої української збірної.
Читайте такожШевченко: Бажаю успіхів Мірчі Луческу, але не в матчі з Україною"Я не хотів би грати цей матч. Пишаюся тим, що бачу в українській команді відразу вісім гравців "Шахтаря". Я бачу у цієї збірної свій стиль гри і той фундамент, який я заклав. Коли я приїхав в Україну, всі грали з ліберо, як "Динамо" Лобановського. Сходження "Шахтаря" стало прикладом для всіх, що можна грати видовищно, активно і продуктивно", – сказав Луческу.
Як повідомляв УНІАН, матч відбору ЧС-2018 Україна-Туреччина відбудеться 2 вересня у Харкові на ОСК "Металіст". Початок гри о 21.45.