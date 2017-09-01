Луческу: Я заклав стиль і фундамент гри збірної України

Головний тренер збірної Туреччини Мірча Луческу заявив, що не хотів би грати проти команди України, так як його дуже багато пов'язує з нашою країною, повідомляє Обозреватель з посиланням на інтерв'ю тренера італійської Gazzetta Dello Sport.

Легендарний тренер донецького "Шахтаря" також відзначив, що є одним з головних творців нинішньої української збірної.

Читайте такожШевченко: Бажаю успіхів Мірчі Луческу, але не в матчі з Україною"Я не хотів би грати цей матч. Пишаюся тим, що бачу в українській команді відразу вісім гравців "Шахтаря". Я бачу у цієї збірної свій стиль гри і той фундамент, який я заклав. Коли я приїхав в Україну, всі грали з ліберо, як "Динамо" Лобановського. Сходження "Шахтаря" стало прикладом для всіх, що можна грати видовищно, активно і продуктивно", – сказав Луческу.

Як повідомляв УНІАН, матч відбору ЧС-2018 Україна-Туреччина відбудеться 2 вересня у Харкові на ОСК "Металіст". Початок гри о 21.45.