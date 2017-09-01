Гравець збірної України Коноплянка: "Подобається вигравати у Луческу" - FootballHub (відео)

Півзахисник збірної України та клубу німецької Бундесліги "Шальке-04" Євген Коноплянка розповів напередодні матчу проти команди Туреччини, про свої відчуває емоції після перемог над командами, які тренує Мірча Луческу. повідомляє FootballHub.

Як повідомляв УНІАН, матч відбору ЧС-2018 Україна - Туреччина відбудеться в суботу, 2 вересня, в Харкові на ОСК "Металіст".

Початок гри о 21.45.