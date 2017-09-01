Гравець збірної України Коноплянка: "Подобається вигравати у Луческу" - FootballHub (відео)
16:16, 01 вересня 2017Футбол
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Півзахисник поділився своєю думкою напередодні майбутньої гри.
Коноплянка вірить у перемогу збірної України / football.ua
Півзахисник збірної України та клубу німецької Бундесліги "Шальке-04" Євген Коноплянка розповів напередодні матчу проти команди Туреччини, про свої відчуває емоції після перемог над командами, які тренує Мірча Луческу. повідомляє FootballHub.
Як повідомляв УНІАН, матч відбору ЧС-2018 Україна - Туреччина відбудеться в суботу, 2 вересня, в Харкові на ОСК "Металіст".
Початок гри о 21.45.
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