Легенда англійського футболу Руні заарештований за підозрою у водінні в нетверезому вигляді

Легендарний англійський футболіст (рекордсмен за кількістю матчів за збірну Англії) півзахисник "Евертона" Уейн Руні заарештований за підозрою у водінні автомобіля в нетверезому вигляді, повідомляє BBC.

Гравець був зупинений поліцією біля свого будинку в графстві Чешир в четвер ввечері, 31 серпня.

Читайте такожРуні: "Виступи за збірну Англії були особливими, але зараз час піти" 31-річний Руні оголосив про завершення кар'єри в національній збірній минулого тижня. Гравець встановив рекорд національної команди - 53 голи в 119 матчах.

Крім того, Руні повернувся в свій перший клуб у кар'єрі "Евертон" з "Манчестер Юнайтед" минулого літнього міжсезоння і забив в кожній зі своїх двох ігор в новому сезоні англійської Прем'єр-ліги по голу.