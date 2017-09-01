Зозуля розірвав контракт з іспанським "Бетісом"

Український легіонер іспанського "Бетіса" Роман Зозуля більше не є гравцем команди, повідомляє офіційний сайт клубу.

Умови розриву контракту офіційно не повідомляються.

Читайте такожЗозуля сьогодні розірве контракт з "Бетісом"Раніше іспанські ЗМІ вказали, що у разі розриву угоди, гравець отримає в якості компенсації свою річну зрплату - 600 тисяч євро.

У будь-якому випадку, тепер Зозуля є вільним агентом і може укладати договір у цьому статусі з будь-якою командою і в будь-який час, незважаючи на межі трансферного вікна.

Як повідомляв УНІАН, влітку минулого року Зозуля перейшов з "Бетіса" в "Райо Вальєкано", але фанати мадридського клубу, відомі своїми ультралівими поглядами, звинуватили українського гравця в нацизмі. Також ультрас не подобалася відкрита позиція гравця в підтримку української армії у збройному конфлікті на Сході України.