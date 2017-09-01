Гравці "Шахтаря" отримали три вихідних дні

Головний тренер донецького «Шахтаря» Паулу Фонсека надав команді три вихідних, повідомляє офіційний сайт гірників.

Футболісти, які не задіяні у матчах своїх збірних, зберуться в понеділок, 4 вересня, і продовжать підготовку до поєдинку 8-го туру національної Прем'єр-ліги проти луганської «Зорі».

Матч "Шахтар" - "Зоря" відбудеться в Харкові на ОСК "Металіст" у суботу, 9 вересня.

Відзначимо, що багато інші клуби проводять у ці дні контрольні матчі.

Як повідомляв УНІАН, київське "Динамо" проведе 2 вересня товариську гру з "Динамо" з Бреста.