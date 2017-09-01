Гравці "Шахтаря" отримали три вихідних дні
13:55, 01 вересня 2017Футбол
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Команда не буде проводити матчі в паузі, пов'язаній з іграми національних збірних.
Гравці "Шахтаря" будуть відпочивати найближчі три дні / shakhtar.com
Головний тренер донецького «Шахтаря» Паулу Фонсека надав команді три вихідних, повідомляє офіційний сайт гірників.
Футболісти, які не задіяні у матчах своїх збірних, зберуться в понеділок, 4 вересня, і продовжать підготовку до поєдинку 8-го туру національної Прем'єр-ліги проти луганської «Зорі».
Матч "Шахтар" - "Зоря" відбудеться в Харкові на ОСК "Металіст" у суботу, 9 вересня.
Відзначимо, що багато інші клуби проводять у ці дні контрольні матчі.
Як повідомляв УНІАН, київське "Динамо" проведе 2 вересня товариську гру з "Динамо" з Бреста.
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