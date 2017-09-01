Італійські клуби встановили рекорд трансферних витрат у міжсезоння

Клуби італійської Серії А цього літа побили рекорд по витраченим коштам на трансфери, повідомляє SportArena.

Сумарно клуби витратили 1,037 мільярда євро. У порівнянні з літом 2016 року, витрати на трансфери зросли на 330 мільйонів євро.

При цьому найдорожчий трансфер цього літа — перехід захисника Леонардо Бонуччі з Ювентуса в Мілан, істотно поступається торішньому переходу Гонсало Ігуаїна. Аргентинець став гравцем туринської команди за 90 мільйонів євро в той час, як за італійського центрбека було заплачено "всього" 40 мільйонів.

Що стосується останнього дня літнього трансферного вікна в Італії, то він пройшло відносно спокійно. Найбільш гучними стали переходи півзахисника Янна Карамо в Інтер, Мбайє Ньянга в Торіно, а також посилення Лаціо півзахисником Нані.

Після двох турів у турнірній таблиці чемпіонату Італії по 6 очок в активі у п'яти команд — Ювентуса, Інтера, Наполі, Мілана і Сампдорії.