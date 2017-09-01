Парагвай, Уругвай і Аргентина разом боротимуться за право проведення футбольного ЧС-2030

Парагвай, Уругвай і Аргентина подадуть спільну заявку на проведення Чемпіонату світу з футболу в 2030 році, повідомляє Deutsche Welle.

Про це у четвер, 31 серпня, повідомив президент Парагваю Орасіо Картес. "Я можу підтвердити, що ми, президенти Парагваю, Аргентини та Уругваю, домовилися боротися за право проведення Чемпіонату світу з футболу 2030 року", - написав він у Twitter.

Це також підтвердив президент Південноамериканської футбольної конфедерації Алехандро Домінгес. Місцеві ЗМІ повідомляють, що в заявку будуть включені шість аргентинських міст і по три міста від Уругваю і Парагваю.

Конкуренцію латиноамериканським країнам у боротьбі за проведення Чемпіонату світу складе Китай.

Цікаво, що саме у 2030-му році виповниться 100 років з проведення першого чемпіонату світу з футболу, який відбувся в Уругваї.