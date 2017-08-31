Франція розтрощила Нідерланди в центральному матчі дня відбору ЧС-2018 (результати всіх матчів)

У Європі завершилися дев'ять матчів відбіркового турніру Чемпіонату світу-2018, в центральному з яких збірна Франції розгромила команду Нідерландів з рахунком 4:0, повідомляє офіційний сайт змагань.

Рахунок на 14-й хвилині відкрив Грізманн, а в другому таймі дубль зробив Леннар, а останній гол в доданий арбітром час, на 90+1 хвилині, забив Мбаппе.

ЧС-2018. Кваліфікація.

31 серпня.

Бельгія - Гібралтар - 9:0,

Кіпр - Боснія і Герцеговина - 3:2

Греція - Естонія - 0:0

Угорщина - Латвія - 3:1

Швейцарія - Андорра - 3:0

Португалія - Фарерські острови - 5:1

Люксембург - Білорусь - 1:0

Болгарія - Швеція - 3:2

Франція - Нідерланди - 4:0