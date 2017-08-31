Франція розтрощила Нідерланди в центральному матчі дня відбору ЧС-2018 (результати всіх матчів)
23:45, 31 серпня 2017Футбол
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Гра завершилася з рахунком 4:0.
Збірна Франції розгромила Нідерланди в матчі відбору ЧС / Reuters
У Європі завершилися дев'ять матчів відбіркового турніру Чемпіонату світу-2018, в центральному з яких збірна Франції розгромила команду Нідерландів з рахунком 4:0, повідомляє офіційний сайт змагань.
Рахунок на 14-й хвилині відкрив Грізманн, а в другому таймі дубль зробив Леннар, а останній гол в доданий арбітром час, на 90+1 хвилині, забив Мбаппе.
ЧС-2018. Кваліфікація.
31 серпня.
Бельгія - Гібралтар - 9:0,
Кіпр - Боснія і Герцеговина - 3:2
Греція - Естонія - 0:0
Угорщина - Латвія - 3:1
Швейцарія - Андорра - 3:0
Португалія - Фарерські острови - 5:1
Люксембург - Білорусь - 1:0
Болгарія - Швеція - 3:2
Франція - Нідерланди - 4:0
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