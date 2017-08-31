Футболісти збірної України закликали фанатів вболівати коректно на матчі з Туреччиною (відео)

Футболісти збірної України записали відеозвернення до вболівальників перед відбірковим матчем ЧС-2018 з Туреччиною.

«Закликаємо вас вболівати коректно, з повагою до всіх учасників матчу. Не дайте безладу панувати на стадіоні. Не дозволимо хуліганськими вчинками затьмарити радість від гри», – йдеться у відеоролику за участю Руслана Ротаня, Тараса Степаненка, Євгена Коноплянки, Андрія Ярмоленка та інших гравців.

Читайте такожНа матчі Україна - Туреччина для вболівальників буде діяти жовтий дрес-кодНагадаємо, матч відбудеться в суботу, 2 вересня у Харкові на стадіоні "Металіст". Початок - о 21.45.

Стадіон буде відкритий з 19.00, а в 19.30 розпочнеться розважальна програма - концерт за участю молодих виконавців.