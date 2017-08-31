На матчі Україна - Туреччина для вболівальників буде діяти жовтий дрес-код

Понад 5 000 уболівальників фан-руху "Вірні збірній" підтримають національну збірну України у грі проти Туреччини, яка відбудеться 2 вересня у Харкові в рамках відбіркового турніру чемпиионата світу-2018.

Під час матчу вболівальники "пофарбують" трибуни стадіону у жовтий колір. Саме жовтий - колір бажаного дрес-коду на матч Україна - Туреччина. Єдність фанатів на трибунах, як емоційна, так і візуальна, стане частиною великого перформансу на стадіоні "Металіст". Репетиція шоу вболівальників відбудеться прямо перед матчем.

Читайте такожНа матчі Україна – Туреччина очікують аншлаг, в Харків приїдуть 2000 турецьких фанатівПеред поєдинком відбудеться також концерт «Вболіваємо за Україну» (початок о 19:30), в якому візьмуть участь діти-фіналісти найбільш відомих вокальних проектів країни («Голос діти», дитяче «Євробачення», «Слов'янський базар» та інші).

Преміум-спонсор Національної збірної команди України з футболу – компанія "Перша приватна броварня" - спільно з "Укрзалізницею" організовує чотири спеціальні потяги до Харкова для 3000 уболівальників, які відправляться з Києва (два потяги), Львова і Дніпра. Частина вболівальників приїде автобусами.

Центральним "фанатським" заходом суботи стане фан-марш вболівальників збірної України. Починаючи з 18:30 шанувальники збірної пройдуть великою колоною від залізничної станції "Харків-Балашовський" до стадіону "Металіст". Безпеку учасників маршу буде забезпечувати Національна поліція із залученням сил кінної поліції. Враховуючи заплановану кількість учасників, фан-марш може стати наймасовішим в Україні.

Зазначимо, що матч Україна - Туреччина почнеться в 21:45.

Вже 5 вересня і на збірну України, і на її вболівальників чекає нове випробування - наступний матч відбору ЧС на виїзді з Ісландією. Вперше в історії українського футболу на виїзний матч прості вболівальники полетять одним літаком разом зі збірниками та ФФУ. Така домовленість між "Вірні збірній" і ФФУ була досягнута напередодні, і вона буде діяти не тільки на гру в Рейк'явіку, але і на інші виїзні матчі збірної.