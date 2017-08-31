Збірна Японії з футболу стала четвертим учасником ЧС-2018

Збірна Японії обіграла команду Австралії у черговому матчі відбіркового турніру Чемпіонату світу-2018 і забезпечила собі участь у фінальному турнірі, повідомляє Міжнародна федерація футбольних асоціацій.

Гра в Саїтамі завершилася з рахунком 2:0.

Рахунок точним ударом в кінцівці першого тайму, на 41-й хвилині відкрив Такума Асано. А вже наприкінці матчу, на 82-й хвилині подвоїв перевагу команди Японії Йосуке Ідегучі.

Читайте такожЗбірна Бразилії першої кваліфікувалася на Чемпіонат світу-2018Таким чином, команда набрала 20 очок і за тур до кінця групових змагань стала недосяжною для суперників. У збірних Саудівської Аравії та Австралії - по 16 балів, Об'єднаних Арабських Еміратів - 13, Іраку - 5, Таїланду - 2.

Збірна Японії стала четвертою командою-учасницею фінального турніру ЧС-2018 після Росії (господар турніру), Бразилії та Ірану.

Команда постійно бере участь у фінальному турнірі ЧС з 1998 року. Двічі збірній Японії вдавалося дістатися до 1/8 фіналу (2002 і 2010).