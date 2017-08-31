"Ліверпуль" оголосив про підписання футболіста "Арсеналу"

Англійський «Ліверпуль» оголосив про підписання контракту з півзахисником лондонкого «Арсенала» Алексом Окслейдом-Чемберленом. Про новий трансфер повідомляє офіційний твіттер "Ліверпуля".

Футболіст збірної Англії уклав з мерсисайдцями довгостроковий контракт, пройшовши медичне обстеження на базі збірної Англії, в розташуванні якої він зараз перебуває.

Додамо, що Окслейд-Чемберлен виходив на поле у 132 матчах Прем'єр-ліги, а також провів 27 матчів у складі національної збірної.