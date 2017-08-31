Новим тренером одеського "Чорноморця" став Олексій Чистяков
14:37, 31 серпня 2017Футбол
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Олександр Грановський у зв'язку з хворобою відсторонений від тренувального процесу.
Чистяков (ліворуч) буде виконувати обов'язки головного тренера одеської команди / chernomorets.odessa.ua
На базі ФК «Чорноморець» у Совіньоні відбулися загальні збори команди, в яких взяв участь генеральний директор клубу Анатолій Місюра, повідомляє офіційний сайт одеського клубу.
Гендиректор повідомив, що у зв'язку з хворобою Олександра Грановського, з сьогоднішнього дня керувати тренувальним процесом основного складу буде старший тренер «Чорноморця» (U-21) Олексій Чистяков.
Як повідомляв УНІАН, після перерви в чемпіонаті УПЛ, пов'язаної з матчами національної збірної, "Чорноморець" проведе наступну гру проти "Зірки". Гра у Кропивницькому відбудеться 10 вересня.
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