Новим тренером одеського "Чорноморця" став Олексій Чистяков

На базі ФК «Чорноморець» у Совіньоні відбулися загальні збори команди, в яких взяв участь генеральний директор клубу Анатолій Місюра, повідомляє офіційний сайт одеського клубу.

Гендиректор повідомив, що у зв'язку з хворобою Олександра Грановського, з сьогоднішнього дня керувати тренувальним процесом основного складу буде старший тренер «Чорноморця» (U-21) Олексій Чистяков.

Як повідомляв УНІАН, після перерви в чемпіонаті УПЛ, пов'язаної з матчами національної збірної, "Чорноморець" проведе наступну гру проти "Зірки". Гра у Кропивницькому відбудеться 10 вересня.