На матчі Україна – Туреччина очікують аншлаг, в Харків приїдуть 2000 турецьких фанатів

На матчі відбору до ЧС-2018 між збірними України та Туреччини, який відбудеться завтра в Харкові, очікується аншлаг.

Місткість стадіону «Металіст» – 40 000 місць. Також на матч збираються приїхати 2000 турецьких уболівальників.

«Залучені всі сили і всі служби. В тому числі безпеку буде забезпечувати кінна поліція. Близько 5 тисяч уболівальників з усієї країни їдуть на матч поїздом», – сказав президент ФФУ Андрій Павелко, якого цитує канал "Футбол".

Матч Україна – Туреччина пройде 2 вересня. Початок – о 21.45.