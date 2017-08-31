На матчі Україна – Туреччина очікують аншлаг, в Харків приїдуть 2000 турецьких фанатів
14:35, 31 серпня 2017Футбол
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До забезпечення безпеки залучені всі служби, повідомили у ФФУ.
На матчі Україна - Туреччина в суботу очікується аншлаг / wikipedia.org
На матчі відбору до ЧС-2018 між збірними України та Туреччини, який відбудеться завтра в Харкові, очікується аншлаг.
Місткість стадіону «Металіст» – 40 000 місць. Також на матч збираються приїхати 2000 турецьких уболівальників.
«Залучені всі сили і всі служби. В тому числі безпеку буде забезпечувати кінна поліція. Близько 5 тисяч уболівальників з усієї країни їдуть на матч поїздом», – сказав президент ФФУ Андрій Павелко, якого цитує канал "Футбол".
Матч Україна – Туреччина пройде 2 вересня. Початок – о 21.45.
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